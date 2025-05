Opmerkelijk: Mo Salah onthult dat hij met één van zijn co-wereldsterren bij Liverpool absoluut niet overeen kwam

Mohamed Salah heeft in een recent interview met L'Équipe toegegeven dat hij en Sadio Mané tijdens hun Liverpool-periode nooit vrienden zijn geweest. De aanvallers vormden tussen 2017 en 2022 een van de meest gevreesde aanvallende duo's in Europa, maar achter de schermen heerste er spanning.

Mané zette in 2016 de stap van Southampton naar Anfield, een jaar later gevolgd door Salah vanuit AS Roma. In de vijf jaar dat ze samen speelden, veroverden ze onder Jürgen Klopp de Premier League, FA Cup én Champions League.

Hoewel hun sportieve samenwerking vlekkeloos verliep, erkent Salah dat de klik ontbrak. Beide spelers hielden het altijd professioneel, maar echte kameraadschap was nooit deel van hun relatie.

Salah wijst ook op de media-aandacht rond hun verhouding. Hij meent dat verhalen over egoïsme vaak overdreven werden. “Ik gaf Mané zelfs assist na assist", zei de Egyptenaar, die met 28 doelpunten en 18 assists opnieuw schittert in de Premier League.

Ondertussen zette Mané zijn carrière voort bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië, waar hij in zijn eerste seizoen tot negen goals en elf assists kwam. Het contrast tussen hun wegen onderstreept hoe verschillend hun vriendschap—of het gebrek daaraan—hen heeft beïnvloed.

Na hun vertrek uit Engeland heeft elke spits zijn eigen succes gezocht. Salah blijft bij Liverpool de recordbreker, terwijl Mané in Riyad op zoek is naar nieuwe titels.