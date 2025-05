Vanderbiest is duidelijk over laatste twee wedstrijden en prijst nieuw goudhaantje van KV Mechelen

KV Mechelen speelde zaterdagavond 0-0 gelijk tegen Standard en is uitgeschakeld in de strijd om de groepswinst in de Europe Play-offs. Toch viel er vlak voor de wedstrijd goed nieuws te rapen voor Malinwa: jeugdproduct Moncef Zekri tekende zijn eerste profcontract bij de club.

De 16-jarige Moncef Zekri werd de afgelopen weken gevolgd door onder meer Ajax en andere Europese topclubs. Toch koos hij voor continuïteit bij KV Mechelen. De club wist hem te overtuigen om te blijven en beloonde hem met zijn eerste profcontract. Interim-coach Fred Vanderbiest is alvast blij met het nieuws. “Moncef is amper 16 jaar en kon al naar de helft van Europa”, reageerde hij na afloop in De Gazet van Antwerpen. “De club heeft alles op alles gezet om hem te overtuigen, zonder hem weliswaar iets te beloven.” Vanderbiest gelooft dat Zekri sportief de juiste beslissing heeft genomen. “Voor hem is het ook de beste keuze om hier te blijven. Hij zit nu bij de A-kern en zal er zijn speelkansen krijgen.” Speelkansen voor Zekri Hoewel KV geen eerste meer kan worden in de groep, wil Vanderbiest nog het maximum halen en ook nieuwe jongens een kans geven, zo ook Zekri. "Hij heeft de potentie om door te groeien. Zowel hij als de club zullen hier beter van worden", besluit de coach. Volgens de coach zou een achtste plaats een mooi resultaat zijn voor het seizoen van KV Mechelen. Zekri krijgt dus in de slotwedstrijden mogelijk opnieuw zijn kans om zich te tonen voor Malinwa.