BREAKING: Bernd Storck vertrekt per direct bij KV Kortrijk en tekent contract bij Cercle Brugge... voor twee wedstrijden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bernd Storck is niet langer de coach van KV Kortrijk. De Duitser gaat bij Cercle Brugge aan de slag. En dat is héél opvallend.

"KV Kortrijk werd ingelicht door Bernd Storck dat hij de club per direct wenst te verlaten", laten De Kerels weten in een persbericht. "Dat geldt evenzeer voor assistent-coach Matyas Czuczi."

En dan komt de aap helemaal uit de mouw. "Storck en Czuczi trekken allebei naar Cercle Brugge om er aan de slag te gaan."

Bernd Storck verlaat KVK



KVK werd ingelicht door hoofdcoach Bernd Storck dat hij de club per direct wenst te verlaten. Assistent-coach Matyas Czuczi vertrekt ook. Ze trekken beiden naar Cercle Brugge.



📝De volledige communicatie via de link ⬇️https://t.co/R00ZqdhkUq pic.twitter.com/llFUkrqdeK — KV Kortrijk (@kvkofficieel) May 12, 2025

En dat is héél opvallend: ook De Vereniging is immers nog niet zeker van het behoud. Cercle Brugge moet barrages afwerken tegen Patro Eisden Maasmechelen. De inzet: de laatste plaats in de Jupiler Pro League.

"Storck gaat opnieuw aan de slag bij Cercle", laat De Vereniging weten. "Hij moet Cercle Brugge in 1A houden."

Bernd Storck (62) keert terug als hoofdcoach van Cercle Brugge 🟢⚫️.



De Duitse trainer moet de Vereniging in 1A houden en tekende hiervoor een contract tot het einde van dit seizoen, met een optie van één jaar.



Groen-Zwart wil Jimmy De Wulf graag aan boord houden en geeft hem… pic.twitter.com/JAYC34eA31 — Cercle Brugge (@cercleofficial) May 12, 2025

Storck tekende een contract voor... twee wedstrijden in het Jan Breydelstadion. In die overeenkomst zit eveneens een optie voor volgend seizoen vervat.