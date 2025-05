Jean-Marie Pfaff sprak met Romelu Lukaku over Anderlecht en gaf hem ook raad daarover

Jean-Marie Pfaff heeft een onvergetelijk weekend beleefd in Napels. De voormalige doelman van de Rode Duivels en Bayern München bezocht zaterdag de stad én het museum van zijn overleden vriend Diego Maradona.

Een dag later was hij eregast bij de wedstrijd tussen Napoli en Genoa (2-2), waarin Romelu Lukaku de openingsgoal maakte. Na de match ontmoette Pfaff de Belgische spits, die zichtbaar verrast was.

“Hij wist dat ik aanwezig was, maar was toch verbaasd om me te zien”, vertelde Pfaff aan La Dernière Heure. “We hebben een warme babbel gehad van zo’n vijftien minuten. Ik heb hem gefeliciteerd, want hij speelde echt goed. Als iedereen op zijn niveau zat, had Genoa nooit gelijkgemaakt.”

De ontmoeting bracht meer dan alleen lof. Lukaku beloofde Pfaff twee gesigneerde shirts voor diens museum: eentje van Napoli en eentje van de Rode Duivels. “En als hij ooit tijd heeft, komt hij zelf mijn museum bezoeken”, klonk het enthousiast bij Pfaff.

Tijdens hun gesprek sneed Pfaff ook het onderwerp Anderlecht aan. “Ik heb hem gezegd dat Anderlecht hem nodig heeft, en dat hij niet te lang moet wachten om terug te keren naar België”, aldus Pfaff. “Hij glimlachte toen ik dat zei.”

Lukaku, die momenteel uitgeleend is aan Napoli, wordt steeds vaker gelinkt aan een terugkeer naar België. Anderlecht heeft openlijk interesse, al is het financieel een lastig dossier. De woorden van een icoon als Pfaff kunnen misschien toch iets losmaken.