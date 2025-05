BREAKING: Marc Wilmots keert terug naar Standard!

Het is officieel en het is een verrassing: Marc Wilmots is de nieuwe sportief directeur van Standard! Hij volgt Fergal Harkin op, die onderweg is naar Bolton!

Al enkele weken is bekend dat Fergal Harkin volgend seizoen niet bij Standard zal blijven. De sportief directeur van de Rouches vertrekt naar Bolton, Engeland. De Luikse leiding, in een zeer bijzondere buitensportieve context, is dus op zoek gegaan naar een vervanger. Verschillende namen deden de ronde, voornamelijk Belgisch. Na de weigeringen van Roel Vaeyens, David Verwilghen en Julien Gorius, werd er uiteindelijk gesproken over een buitenlandse piste, uit Spanje. Maar daar komt uiteindelijk niets van terecht. Marc Wilmots is de nieuwe sportief directeur van Standard De Luikse club heeft net aangekondigd, in een persbericht, dat Marc Wilmots terugkeert naar Sclessin als sportief directeur. Een enorme verrassing, die echter al een klein vlammetje lijkt te hebben aangewakkerd bij de supporters. "Terugkeren naar Standard is als thuiskomen. Ik voel veel emotie, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Giacomo ANGELINI en Pierre FRANÇOIS. Ik kom om te bouwen, te delen en om deze club waarvan ik hou te helpen om de plaats te heroveren die het verdient. Standard heeft een enorm potentieel. Samen, met nederigheid en werk, zullen we het laten groeien", verklaarde Wilmots in het persbericht. 📝 Marc Wilmots is onze nieuwe Sportief Directeur → https://t.co/G0nAV8O4vf #RSCL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/gyzeg4TKSY — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 13 mei 2025