"Een model zoals Vincent Kompany": Anderlecht-terugkeer Romelu Lukaku klinkt steeds luider

Er is de voorbije maanden al heel wat gezegd over de mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar RSC Anderlecht. Nu heeft ook Pierre Kompany - vader van Vincent - zich uitgesproken over de zaak. "Het is ieder op zijn beurt."

Vincent Kompany heeft de titel in de Bundesliga beet als coach van Bayern München, maar ook een andere Belg met een verleden bij RSC Anderlecht kan nog een prijs pakken dit seizoen. Model zoals Vincent Kompany Romelu Lukaku kan nog steeds de titel pakken in de Serie A met Napoli. De 32-jarige spits heeft al eerder laten verstaan dat hij zijn carrière bij RSC Anderlecht zou willen afsluiten. Mogelijk zal dat gebeuren na het WK 2025 in de USA, Canada en Mexico. "Het is geweldig om een ​​jongen die bij Anderlecht is opgegroeid, terug te zien keren naar zijn club. Romelu is een jongeman die overal veel respect geniet, omdat hij zijn werk als doelpuntenmaker uitstekend doet." Terugkeer na WK 2026? "Zijn terugkeer is een kans voor de jongere spelers om een ​​prachtig voorbeeld voor zich te hebben", is Pierre Kompany duidelijk in La Dernière Heure. "Het is ook een kans voor hem als toekomstig trainer bij Anderlecht." "Hij zal een toonbeeld van succes zijn, net zoals Vincent dat was toen hij terugkeerde naar paars-wit. Ieder op zijn beurt", aldus nog de vader van Vincent Kompany. Een duidelijk statement.