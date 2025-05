KV Mechelen heeft een belangrijke beslissing genomen over Fred Vanderbiest, Van Esch moeit zich ook

Het seizoen nadert zijn einde en KV Mechelen staat op het punt om een beslissing te nemen over zijn nieuwe hoofdtrainer. Steeds meer wijst erop dat Fred Vanderbiest het vertrouwen krijgt om ook volgend seizoen als T1 te starten.

Toen Vanderbiest in maart overnam van de ontslagen Besnik Hasi, leek KV Mechelen in sportieve ademnood te verkeren. Maar met twee overwinningen op rij wist hij het tij te keren. De onmiddellijke impact die hij had op de ploeg en de rust die hij bracht in de kleedkamer, maakten indruk op zowel de sportieve cel als de spelersgroep.

Aanvankelijk keek het bestuur nog naar externe kandidaten zoals Jonas De Roeck en Rik De Mil. Die piste lijkt nu verlaten, zeker sinds Vanderbiest zelf aangaf dat hij T1 van Malinwa wil worden.

Vanderbiest heeft een verleden als hoofdtrainer bij onder meer Antwerp, Lierse en KV Oostende. Hij kent de Belgische competitie door en door, en nog belangrijker: hij kent het huis Achter de Kazerne.

Vanderbiest krijgt steun van bovenaf

De kandidatuur van Vanderbiest kreeg recent ook steun van bovenaf. Grote baas Philippe Van Esch gaf volgens Het Nieuwsblad al groen licht, en ook de Nederlandse hoofdaandeelhouder zou akkoord zijn. Daardoor wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een toekomst met Vanderbiest als hoofdcoach.

Bij KV Mechelen is men ondertussen druk bezig om de technische staf rond Vanderbiest te vervolledigen. Gunther Van Handenhoven is al aanwezig, maar er wordt nog gezocht naar bijkomende assistenten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.