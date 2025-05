Vader van Noa Lang werd knock-out geslagen voor ogen van jonge kinderen: "Laffe daad"

Jeffrey Lang, de vader van gewezen cultspeler van Club Brugge Noa Lang, is op een jeugdtoernooi knock-out geslagen. In Nederland was er meteen heel veel deining over de situatie. "Een laffe daad", klinkt het.

PSV won op zondag in allerijl nog van Feyenoord Rotterdam met 2-3, met dank aan twee doelpunten van Noa Lang. Daardoor was de winger andermaal de held van De Lampenclub.

Laffe daad

De speler met een verleden bij Club Brugge kan zo nog steeds azen op de Nederlandse landstitel, al blijft Ajax Amsterdam voorlopig wel met een puntje voorsprong staan in het klassement.

Een tijdje geleden ging de vader van Noa Lang na een akkefietje op een jeugdtoernooi knock-out, nadat hij werd geslagen na een woordenwisseling. Die zaak is nu opnieuw viraal gegaan.

Zaak uitgeklaard

Mogelijk dat de zege van PSV tegen Feyenoord er voor iets tussen zit, gezien het jeugdtoernooi in Rotterdam plaatsvond. “Hij was het niet eens met een beslissing”, vertelt Lang in Algemeen Dagblad.

“Ik dacht: dat gaan we even uitpraten. Toen gaf hij me uit het niks een klap en ging ik out voor acht seconden. Het is een laffe daad, maar die tik boeit me niks. Het gaat me om de kinderen. Die waren getraumatiseerd. De zaak is ondertussen uitgeklaard."