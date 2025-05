Vincent Kompany blijft niet stilzitten en heeft héél groot doel voor ogen: "Het is zijn enige wens"

Kampioen van Duitsland met Bayern, geniet Vincent Kompany van het succes, maar richt zijn blik al op wat nog komt. Halverwege juni wacht het WK voor clubteams in de Verenigde Staten.

Nauwelijks is de champagne (of het bier) van de titel leeg in München of Vincent Kompany denkt al aan wat er volgt. Als kampioen van de Bundesliga in zijn eerste seizoen aan het roer van Bayern heeft de Belgische coach zijn doel bereikt. Maar hij is niet van plan om te lang stil te zitten. Een nieuwe uitdaging wacht hem al vanaf half juni: het WK voor clubs wordt dan in de VS gespeeld.

Tijdens de festiviteiten rondom de titel toonde Kompany zich trouw aan zichzelf. "Dit WK zal snel weer een prioriteit worden, maar de komende weken zullen in het teken staan van het gezin", onthulde hij. "Ik wil er eerst een beetje van genieten." Een paar welverdiende rustdagen, voordat hij zich weer in de intensiteit van het topniveau stort.

Dit WK voor clubs zal geen gewoon toernooi zijn voor Bayern. Het zal ook een sterke emotionele lading hebben, aangezien het de afscheidswedstrijden zullen zijn van Thomas Müller, een levende legende van de club, die na deze laatste uitdaging zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Kompany heeft nog een duidelijk doel. "Het is de enige wens van Müller: het winnen van het WK voor clubs. Daar zal onze focus op liggen."

Kompany weet dat de overgang tussen festiviteiten en competitie verraderlijk kan zijn. "Het is belangrijk dat de spelers na deze internationale periode terugkeren in vorm en dat we vervolgens presteren." Er zal geen tijd zijn om te herstellen, de finale staat gepland op 13 juli in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Kompany heeft Duitsland op enkele maanden tijd veroverd, nu mikt groter. Maar voordat dat gebeurt, laat hij zichzelf een zeldzame luxe in het moderne voetbal toe: enkele rustige momenten te midden van zijn dierbaren.