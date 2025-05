📷 'Eerste selectie bij Rode Duivels levert meteen op: Straffe transfer in de maak voor Moreira'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Diego Moreira werd geselecteerd voor de Rode Duivels. Deze week is er meteen al een straf transfergerucht te horen.

Diego Moreira wordt in de volgende interlandbreak begin juni voor het eerst opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia. De in Portugal geboren middenvelder kiest voor de Rode Duivels.

Hij werkte een knap seizoen af bij Strasbourg en volgens Sky Sports Zwitserland twijfelt hij nog of hij voor een nieuwe uitdaging zal kiezen.

De in Luik geboren speler zou immers in de belangstelling staan van Juventus, zo is te horen. Er zou een transfersom van om en bij de 20 miljoen euro gemoeid zijn met de deal.

Ook voor Moreira zelf zou de overstap alvast een goede zet zijn, zo klinkt het bij Sky Sports. Hij zou zijn loon naar 200.000 euro bruto per maand kunnen brengen, meer dan een verdubbeling van de 90.000 euro hij nu maandelijks verdient.

Diego Moreira is momenteel op vakantie in Miami en kan alles wat laten bezinken terwijl hij zich ook stilaan moet klaarmaken voor de interlandbreak met de Rode Duivels.