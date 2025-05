📷 Matz Sels wint knappe prijs, maar moet die wel delen met andere speler

Matz Sels heeft zondag de Golden Glove gewonnen. Al moest onze landgenoot die wel delen met iemand anders.

De Golden Glove wordt in de Premier League uitgereikt aan de doelman met de meeste clean sheets tijdens het volledige seizoen. Matz Sels is de winnaar.

Al is hij niet alleen. De doelman van Nottingham Forest hield dit seizoen dertien keer zijn netten schoon, maar dat deed ook David Raya, de keeper van Arsenal.

Die laatste won de trofee vorig jaar ook al, toen met 16 clean sheets. De Golden Glove wordt sinds het seizoen 2004-2005 uitgereikt in de Premier League.

Eerder won Thibaut Courtois deze trofee al. Hij was de beste in het seizoen 2016-2017 en pakte toen uit met zestien clean sheets in de Premier League.

Petr Cech en Joe Hart zijn momenteel recordhouders met deze trofee. Ze wisten elk vier keer de Golden Glove te pakken in de Premier League.