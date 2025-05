'Standard wil voormalige topscorer van de Jupiler Pro League naar Sclessin halen'

Standard Luik zal deze zomer nog redelijk actief zijn op de transfermarkt. Een van de belangrijkste uitdagingen voor Marc Wilmots is de aanvalslinie.

Zoals vorig seizoen heeft Standard weer vertrouwd op een duo van uitgeleende aanvallers. Net als met Wilfried Kanga en Kelvin Yeboah, heeft Ivan Leko aangegeven dat hij graag verder wil met Andi Zeqiri en Dennis Ayensa. Terwijl de aankoopoptie van laatstgenoemde inderdaad is gelicht, heeft Zeqiri hoogstwaarschijnlijk al zijn laatste wedstrijd gespeeld in het rood-witte shirt.

Tijdens de Play-offs heeft ook Andréas Hountondji goede dingen laten zien, maar ook hij is uitgeleend door Burnley. Standard is dus op zoek naar versterking voorin.

SudInfo brengt vandaag naar buiten dat Thomas Henry in het vizier is van het rekruteringscomité. De Franse spits is eigendom van Hellas Verona, die hem dit seizoen heeft uitgeleend aan Palermo (Serie B). De huurovereenkomst bepaalde dat Henry zou worden gekocht bij tevredenheid over bepaalde clausules.

Nooit ver weg van de Jupiler Pro League

De in Argenteuil geboren speler is eerder al gelinkt aan een terugkeer naar België, zo werd hij genoemd bij Anderlecht, maar de deal ging destijds niet door. Sinds zijn vertrek bij Leuven in 2021 speelt hij dus in Italië. Maar sinds zijn transfer van 5,50 miljoen naar Venetië is zijn waarde gedaald (twee doelpunten in de Serie B dit seizoen).

Thomas Henry kwam in juli 2018 naar België via Tubize. Na 11 doelpunten in zijn eerste zes maanden, werd hij overgeplaatst naar Leuven, waar hij bleef scoren (45 doelpunten in 79 wedstrijden). Zal hij volgend seizoen opnieuw de verdedigingen van de Pro League teisteren?