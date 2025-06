Sfeergroep van Standard doet belangrijke aankondiging voor het komende seizoen

PHK 04 heeft vrijdagavond aangekondigd dat de groep volgend seizoen zal worden uitgebreid in blok E4 op Sclessin.

Een supportersgroep van Standard, PHK 04, heeft belangrijk nieuws aangekondigd. In een verklaring kondigt de groep aan dat hun zone zal worden uitgebreid.

De groep fans zal zich uitbreiden naar blok E4 volgend seizoen. "Om de evolutie van de groep te laten voortduren, hebben we besloten om ook het gebied tussen de trappen en de gangpad van de tribune te animeren, terwijl we het gedeelte dat momenteel door de kern wordt ingenomen, actief zullen houden", schrijft Publik Hysterik Kaos 2004 op hun Facebook-account.

Voordat ze verder specificeren: "Er zullen aanpassingen worden gedaan, de trommels en capo's zullen worden verplaatst, vlaggen zullen ook tijdens de wedstrijden worden gezwaaid."

Als doel, om de sfeer in Sclessin nog meer te verbeteren: "We dringen erop aan dat dit uitgebreide kerngedeelte actief is (gezangen, animaties, vlaggen, 2 masten, deelname aan choreografieën, dit allemaal zonder met je telefoon te filmen...) om de sfeer in onze tribune te verbeteren."

"Laten we blijven groeien samen in de opwinding, de stem, de eenheid en de passie voor ons embleem", zo concludeert de supportersgroep. Het Pro League-seizoen begint het weekend van 25-26 en 27 juli, de periode waarin de uitbreiding in blok E4 dus voor de eerste keer tijdens een officiële wedstrijd zou moeten plaatsvinden als de Rouches thuis spelen.