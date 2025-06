'Anderlecht krijgt plots concurrentie voor gewilde middenvelder'

RSC Anderlecht zal deze zomer veel werk hebben om een competitieve kern te vormen. Vooral het middenveld zal versterking nodig hebben. Ze hebben een gedroomde speler op het oog, maar er is nu wel concurrentie.

Met Cedric Hatenboer hebben ze wel al een speler in huis weten te halen, maar toch willen ze nog meer sterkhouders gaan binnenhalen. Een nieuwe speler ligt nu in de pijplijn.

Sigur op de verlanglijst

Niko Sigur is een 21-jarige middenvelder van Hajduk Split. Hij werd opgeleid bij Vancouver Whitecaps en kwam hij in 2021 naar Europa en tekende bij Radomlje in Slovenië. In 2022 tekende hij in zijn thuisland Kroatië.

Daar heeft hij contact gehad met onder meer kersvers KAA Gent-coach Ivan Leko, die hem als eerste in de eerste ploeg dropte. Het zou dus een weerzien met hem kunnen worden in de Belgische competitie.

Utrecht ook in de markt

Ondertussen heeft de Kroaat al een paar caps met de Canadese nationale ploeg gehaald. Hij zou een aantal miljoenen moeten kosten en dus wil Anderlecht snel ageren.

Er zou wel concurrentie zijn opgedoken voor de speler - die op Transfermarkt ondertussen al een marktwaarde van vier miljoen euro heeft. Zo zou ook Utrecht volgens Sportklub wel wat zien in hem. Wordt het een opbod tegen de Nederlanders?