Lichtpunt in bange dagen: Beerschot mag zich nog wat meer in de handen wrijven na masterclass van doelman Doucouré

Na de degradatie naar de Challenger Pro League zijn het onzekere tijden bij Beerschot. De trainer voor volgend seizoen ligt nog niet vast en ook aan de samenstelling van de kern kan er nog veel wijzigen. Doelman Doucouré zorgt wel voor een groot lichtpunt op Het Kiel.

Op amper 17-jarige leeftijd dwong Emile Doucouré, die tijdens zijn jeugdopleiding ook passages bij Berchem en KV Mechelen afwerkte, richting het einde van het voorbije seizoen een plekje onder de lat af op Het Kiel. Het begon met een droomdebuut tijdens de vierde speeldag van de Relegation Play-offs: Beerschot klopte KVK en Doucouré hield de nul.

Ook in de laatste twee wedstrijden van het seizoen kreeg hij het vertrouwen van trainer Dirk Kuyt. Een tweede clean sheet zat er niet meer in, maar Doucouré behaalde samen met zijn ploegmaats wel nog een overwinning op de slotspeeldag tegen Cercle. In die drie wedstrijden heeft Doucouré zeker zijn talent kunnen tonen. Dat is niet onopgemerkt gebleven.

Doucouré kreeg al lof van analisten

Analisten als Frank Boeckx en Jacky Mathijssen hebben zich al positief uitgelaten over Doucouré. Het zal extra deugd doen dat dit allebei ex-doelmannen zijn. Het clubvoetbal maakt nu even plaats voor het interlandvoetbal. Doucouré heeft zowel de Belgische als de Malinese nationaliteit. Hij heeft dit seizoen nog matchen gespeeld voor de U18 van België, maar lijkt inmiddels voor Mali te hebben gekozen.

Hij neemt alleszins met de U20 van Mali deel aan het Maurice Revellotoernooi. In de groepsfase van dit prestigieuze jeugdtoernooi zit Mali in een poule met Panama, Frankrijk en Saoedi-Arabië. Doucouré kwam tegen Frankrijk aan de aftrap. De match eindigde op 1-1 en dan worden er volgens de reglementen ook in de groepsfase penalty's genomen.

Beerschot-keeper penaltyheld bij nationale ploeg

Doucouré ontpopte zich tot de grote held, want hij stopte twee elfmeters (de ene duwde hij tegen de paal, de volgende was een mislukte panenka die hij kon stoppen met de voet) en trapte de beslissende strafschop zelf binnen. Zo won Mali de strafschoppenreeks met 4-5. Maandag staat de ontmoeting met Saoedi-Arabië op het menu. Bij Beerschot doen ze er alvast goed aan om hun groeibriljant zo lang mogelijk te houden.