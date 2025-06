'OHL aast op international en oude bekende van Philippe Clement maar krijgt te maken met stevige concurrentie'

OHL is het vorige seizoen niet al te best geëindigd en gaat dus op zoek naar versterking. Een oude bekende van Philippe Clement staat op de Leuvense radar.

Volgens SkySports is OH Leuven één van de clubs die interesse toont in Ross McCausland, de winger van Glasgow Rangers. De 22-jarige Noord-Ier werd in 2019 opgepikt door de jeugdopleiding bij Rangers. Hij stroomde door naar de A-kern en kwam in 2023 dus onder de hoede van Philippe Clement terecht. Clement werd eerder dit jaar ontslagen.

De speeltijd voor McCausland was in het voorbije seizoen eerder beperkt. Daardoor zou hij open staan voor een vertrek. McCausland is in totaal 66 keer in actie gekomen voor Glasgow Rangers en heeft nog een contract voor twee jaar. Zijn favoriete positie is rechtsbuiten, maar hij kan ook op de de andere flank als linkerwinger uitgespeeld worden.

OHL in concurrentie met Basel en Cincinnati

Bij OHL zou hij dus het aanvallende compartiment een nieuwe impuls moeten geven. Er zijn echter nog kapers op de kust. Ook het Zwitserse FC Basel en het Amerikaanse FC Cincinnati tonen belangstelling voor de speler. De drie geïnteresseerde clubs hebben alvast iets gemeen: ze streven een definitieve overstap na en geen huurovereenkomst.

Het wordt dus nog een heuse klus voor Leuven om de speler binnen te halen. Basel geeft hem de kans om te blijven spelen voor een club die in de nationale competitie aan de top speelt. Bij OHL is er dan weer meer uitzicht op speelminuten en daar is McCausland nu net naar op zoek. De andere piste is dus het aangaan van een Amerikaans avontuur.

Voorlopig nog ploegmaat van Raskin

Voorlopig is McCausland, die ook enkele caps achter zijn naam heeft als Noord-Iers international, nog een ploegmaat van Rode Duivel Nicolas Raskin. De kans is reëel dat dit niet lang meer het geval zal zijn. OHL staat voor de uitdaging om hem naar België te lokken.