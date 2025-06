Courtois achterna? Robert Lewandowski neemt opmerkelijke beslissing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Robert Lewandowski is al jaren een sterspeler voor de Poolse nationale ploeg. De spits maakte in clubverband onder meer doelpunten voor Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona. Voor de nationale ploeg lijkt hij niet meer te zullen gaan scoren.

Een aanvoerdersband, het zorgt nu en dan wel eens voor spanning. We weten dat in ons land ondertussen maar al te goed, maar ook in Polen hebben ze nu hun eigen verhaal rond de kapiteinsband.

Robert Lewandowski verraste alles en iedereen door zijn pensioen bij het nationale elftal aan te kondigen. Althans, zolang Michał Probierz bondscoach is. Daarna wil hij eventueel wel terugkeren. De reden van zijn beslissing? Niet hij maar Piotr Zielinski is sinds kort de nieuwe aanvoerder van Polen.

"Gezien de omstandigheden en het verlies van vertrouwen in de bondscoach, heb ik besloten om niet meer voor het nationale team te spelen," verklaarde hij op zijn X-account. De spits van Barcelona hoopt echter "op een dag terug te keren voor de beste supporters ter wereld".

Gezien de omstandigheden en het verlies van vertrouwen in de bondscoach van het Poolse nationale team heb ik besloten om te stoppen met spelen voor het Poolse nationale team zolang hij de coach is. Ik hoop dat ik ooit weer kan spelen voor de beste supporters ter wereld. 🇵🇱 — Robert Lewandowski (@lewy_official) 8 juni 2025

Deze situatie doet denken aan een eerdere gebeurtenis in ons land. Ook Thibaut Courtois verliet de Rode Duivels nadat Domenico Tedesco Kevin De Bruyne verkoos als aanvoerder. De zaak escaleerde en veroorzaakte uiteindelijk een breuk tussen de coach en zijn doelman.

Courtois keerde uiteindelijk terug nadat Rudi Garcia bondscoach werd. Het is nu afwachten wat de Polen gaan doen met Probierz. Een bondscoach is en blijft maar een passant. Een icoon als Lewandowski lijkt een wat grotere status te hebben, waardoor Probierz hoe dan ook onder druk zal komen te staan.