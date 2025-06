OFFICIEEL: STVV ziet sterkhouder terugkeren naar thuisland

Na een moeizaam seizoen wist Sint Truiden zich uiteindelijk te redden via de degradatieplayoffs. Een enorme opluchting voor de Limburgers, die zo'n stressvol seizoen niet nog eens willen meemaken. Toch zullen ze ook deze zomer weer enkele sterkhouders zien vertrekken.

Net als vorige zomer zal Sint Truiden vermoedelijk enkele spelers verkopen om geld in het laatje te brengen. De meestgenoemde naam is die van Adriano Bertaccini, al lijkt er voorlopig geen doorbraak aan te komen in zijn dossier.

Een speler waar wel al zekerheid over is, is Ryoya Ogawa. De Japanse verdediger speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden op de linksachterpositie en ziet zijn prima seizoen bekroond worden met een transfer.

Ogawa keert namelijk terug naar zijn thuisland. Hij gaat bij Kashima Antlers aan de slag. Dat heeft STVV zelf laten weten via haar clubkanalen. STVV verliest zo een belangrijke pion met het oog op volgend seizoen.

Hoeveel STVV exact verdient aan Ogawa, is niet duidelijk. Zijn transferwaarde ligt rond 1,2 miljoen euro. Een aardige som geld, al zullen de Limburgers hierdoor wel op zoek moeten gaan naar een nieuwe linksachter. Of die meteen even goed zal zijn, is nog maar de vraag.

Ogawa kwam in 2023 naar België. Hij speelde eerst op huurbasis voor STVV, dat hem huurde van FC Tokyo. Een seizoen later volgde dan de definitieve overname. Nu keert hij dus, na twee seizoenen in België, terug naar Japan.