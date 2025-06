Westerlo heeft opvolger voor Vuskovic gevonden in Duitsland

Luka Vuskovic speelde afgelopen seizoen bij Westerlo op huurbasis van het Engelse Tottenham Hotspur. Een nieuwe uitleenbeurt aan de Kempische club zit er niet in. Westerlo is in zijn zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger in Duitsland terechtgekomen.

Na een geweldig seizoen op individueel vlak, keert Luka Vuskovic terug naar Tottenham Hotspur. De Engelse winnaar van de Europa League wil dat de Kroatische verdediger de voorbereiding meemaakt in Londen, alvorens hem vermoedelijk opnieuw uit te lenen. Dat zal alleszins niet aan Westerlo zijn. Een tussenstap lijkt meer aangewezen. En dus moet Westerlo op zoek naar een nieuwe sterkhouder in de verdediging. Daarvoor loeren ze naar de Bundesliga. Volgens SkySports maakt Westerlo werk van de komst van Jonathan Norbye. De jonge Noor speelt op dit moment bij de U19 van Leipzig. Daar is hij ook aanvoerder. Norbye mocht al één keer invallen voor het eerste elftal van Leipzig. Bij de Duitsers tekende Norbye onlangs een nieuwe overeenkomst tot 2028. Om hem verder te ontwikkelen, wil Leipzig de 18-jarige verdediger verhuren aan een team waar hij veel speelkansen zal krijgen. Bij Westerlo zal dat zeker lukken, al zijn er ook nog andere gegadigden. Norbye is zeer gegeerd. Er is nog sprake van interesse van andere Belgische clubs, al worden geen namen genoemd. Ook clubs uit Nederland, Duitsland en Engeland zouden Norbye graag willen inlijven op huurbasis.