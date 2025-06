'Dan plots toch nog een andere bestemming voor Zineddine Belaïd'

De voorbije dagen werd duidelijk dat Zineddine Belaïd STVV zou verlaten. Het zou nu toch een andere club worden dan eerst gedacht.

Dat Zineddine Belaïd zou vertrekken bij STVV was al eventjes duidelijk. Een grote doorbraak in zinj carrière kwam er niet in Sint-Truiden.

De Algerijn had het vooral moeilijk door de taal, maar ook door familiale problemen. De voorbije dagen leek een doorbraak heel erg dichtbij.

Belaïd werd gelinkt aan de Egyptische topclub Zamalek die hem zou binnenhalen. Op de transfer zou STVV zelfs een bescheiden winst boeken.

Het Belang van Limburg laat nu echter weten dat de transfer naar Zamalek niet zou doorgaan. Belaïd zou richting Qatar trekken.

De deal met Al-Wakrah SC zou zo goed als rond zijn. Hoeveel de transfersom bedraagt is niet duidelijk. Zijn marktwaarde wordt op 1 miljoen euro geschat.