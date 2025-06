Lommel SK grijpt drastisch in na teleurstellend seizoen en hoopt met nieuwe sportieve baas de volgende stap te zetten

Lommel SK heeft met onmiddellijke ingang een nieuwe sportieve leiding aangesteld. De Nederlandse voetbalbestuurder Jeffrey van As neemt de rol van Sportief Directeur op zich en volgt daarmee James McCarron op, die na ruim drie jaar afscheid neemt van de Limburgse club.

Van As, 53 jaar oud, heeft een indrukwekkend cv opgebouwd in het Nederlandse profvoetbal. Hij bekleedde eerder de functie van technisch directeur bij clubs als NAC Breda, ADO Den Haag en Roda JC. Zijn uitgebreide netwerk en zijn ervaring in talentontwikkeling sluiten perfect aan bij de koers die Lommel SK wil varen.

“Lommel SK is een club met ambitie en een duidelijke visie", zegt Van As bij zijn aanstelling. “De club wil graag groeien naar een hoger niveau en meestrijden om promotie. Die uitdaging trekt mij enorm. Ik kijk ernaar uit om, samen met staf, spelers, maar ook zeker de supporters verder te bouwen aan deze club!”

De vertrekkende James McCarron blijft wel binnen de City Football Group actief, waar hij aan de slag gaat als Director of Player Development. In zijn tijd bij Lommel legde hij mee de basis voor de huidige professionele structuur.

“Ik ben enorm trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt: het professionaliseren van de voetbalafdeling, het ontwikkelen van getalenteerde voetballers en het creëren van vele betekenisvolle momenten voor spelers, staf en supporters", blikt McCarron terug. “Er wacht nu een nieuwe uitdaging, maar ik zal Lommel SK met grote interesse blijven volgen.”

CEO Mattijs Manders spreekt zijn vertrouwen uit in de opvolger. “Als club willen we een volgende stap zetten en we zijn ervan overtuigd dat Jeffrey de juiste persoon is om onze ambities kracht bij te zetten. James heeft een stevige fundering gelegd waar we de komende jaren op verder kunnen bouwen. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol.”