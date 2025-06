Standard gaat shoppen in Challenger Pro League en heeft nieuwe middenvelder beet

Patro Eisden heeft een akkoord bereikt met Standard Luik over de transfer van middenvelder Adnane Abid. De 21-jarige Belg, die in het verleden uitkwam voor de nationale jeugdploegen, maakt binnenkort de overstap naar de Rouches. Dat bevestigde de club uit de Challenger Pro League dinsdag.

Abid liet het afgelopen seizoen een sterke indruk na in tweede klasse. Bij de uitreiking van de Pro League Awards eindigde hij zelfs als derde in de verkiezing van Beste Speler van de Challenger Pro League, na Jelle Vossen en Ilyes Ziani. Die prestatie wekte ook de interesse van clubs uit de hoogste afdeling.

De onderhandelingen met Standard sleepten al een tijdje aan, maar kregen uiteindelijk een positief slot. “De gesprekken duurden wat langer, omdat wij een minimumprijs hadden vastgelegd”, aldus coach Stijn Stijnen. “Uiteindelijk heeft Standard een inspanning gedaan en kwamen we tot een akkoord. Daar zijn we erg tevreden mee, zowel voor Adnane als voor de club.”

Stijnen stak zijn trots over de ontwikkeling van zijn speler niet onder stoelen of banken. “Een jaar geleden geloofde niemand nog dat hij het hoogste niveau zou halen. Wij hebben veel tijd en energie gestoken in het herstellen van zijn vertrouwen. Nu vertrekt hij naar een van de grootste clubs van het land. Dat is een logische beloning voor het harde werk dat hij geleverd heeft.”

Abid volgt daarmee het voorbeeld van eerdere Patro-talenten die hogerop trokken. “Hij treedt in de voetsporen van jongens als Anis Hadj Moussa, die vorig jaar naar Feyenoord trok, en Kiki Vanrafelghem, die begin dit jaar naar KV Mechelen verhuisde", aldus Stijnen.

Tot slot toonde Patro zich ook dankbaar richting Standard. “We willen Standard Luik bedanken voor hun professionele en constructieve houding tijdens de onderhandelingen. Na de administratieve afronding zal Adnane zich volgende week definitief bij hen voegen.”