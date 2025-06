Verschillende buitenlandse (top)clubs kloppen aan voor sterkhouder Westerlo

KVC Westerlo zou deze zomer wel eens de nodige miljoenen moeten kunnen bijschrijven. Voor Matija Frigan is er alvast heel wat interesse. En dat moet ook leiden tot een toptransfer.

Frigan was een van de sterkhouders van KVC Westerlo dit seizoen. Met 14 goals en 4 assists was hij betrokken in heel wat doelpunten en dus willen ze bij Westerlo de nodige miljoenen voor hem strikken.

Nodige miljoenen gezocht

Zelf betaalden ze twee jaar geleden niet minder dan 5,5 miljoen euro voor hem. En dus is het mogelijk dat ze hem met de nodige winst willen gaan verkopen.

Er was al heel wat interesse. Hamburger SV voerde al gesprekken met de Kroatische spits en ook Glasgow Rangers en Sunderland hebben al hun interesse laten blijken, net zoals er ook Spaanse interesse is.

Transfer deze zomer zeker niet uitgesloten

Frigan zelf sluit een zomertransfer alvast niet uit. Hij lijkt klaar voor een stap hogerop en dan lijken diverse ploegen een mogelijkheid te zijn voor hem.

Volgens Kroatische bronnen zou het nu Rangers zijn dat de forcing wil voeren om de aanvaller in huis te halen. Tot dusver is er wel nog geen sprake van een afgesloten deal, dus kan er de komende weken nog van alles gebeuren.