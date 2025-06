Keert Dries Mertens terug naar Napoli? "Het idee fascineert me"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dries Mertens werd vorige week ereburger van Napels, een stad waar hij jarenlang woonde toen hij voor Napoli speelde. Voor de Zuid-Italiaanse club is hij zelfs topschutter aller tijden. Nu Mertens vertrekt bij Galatasaray, is een terugkeer naar Napels niet ondenkbaar.

De transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli is zo goed als rond. Het nieuws circuleert al enkele weken en het is enkel nog wachten of de officialisering. En zo krijgen Romelu Lukaku en Cyril Ngonge er een nieuwe landgenoot bij.

Zou daar nog een vierde kunnen bijkomen? Clublegende Dries Mertens is namelijk transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Galatasaray is afgelopen. Mertens denkt aan stoppen, maar dat is vooralsnog geen uitgemaakte zaak.

In het Italiaanse Gazzetta dello Sport sluit Mertens niet uit dat hij nog een jaartje gaat voetballen. "Ten eerste wil ik nu vooral rusten. Ten tweede wil ik een betere vader zijn. En ten derde wil ik misschien nog wel voetballen, wie weet kan dat hier", aldus Mertens.

Meer is natuurlijk niet nodig om de voetbalgekke Napolitanen helemaal wild te maken. Toch nuanceert hij meteen zelf zijn uitspraak: "Ik ben er nog niet uit, maar heb wel al nagedacht om te stoppen met voetballen. Maar het idee om terug te keren bij Napoli, eventueel in een andere rol, fascineert me wel."

En zo is het de komende weken niet enkel uitkijken naar wanneer Kevin De Bruyne neerstrijkt in Napels. Ook een terugkeer van Mertens, als voetballer of in een andere rol, behoort tot de mogelijkheden. Een Belgisch kwartet bij Napoli lijkt steeds minder een droom te worden.