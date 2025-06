OFFICIEEL: Kortrijkspeler trekt naar Engeland

Na de degradatie van KV Kortrijk, verlaten verschillende spelers de club. Zo zien de Kortrijkzanen Dion De Neve de overstap naar het buitenland maken. Hij trekt naar het Engelse Blackburn Rovers.

Na drie seizoenen bij KV Kortrijk, kiest Dion De Neve voor een nieuwe uitdaging. Hij zag het niet zitten om mee te degraderen naar de Challenger Pro League en trekt voor het eerst in zijn carrière naar het buitenland.

Het jeugdproduct van Zulte Waregem had verschillende aanbiedingen, maar kiest uiteindelijk voor een transfer naar Engeland. Hij trekt naar Blackburn Rovers, een club met een mooie geschiedenis die op het tweede niveau speelt. Dat heeft Kortrijk zelf laten weten via de clubkanalen.

In de Championship kan De Neve zijn grote motor etaleren in een zeer fysieke competitie. Met maar liefst 46 competitiewedstrijden zal hij ongetwijfeld voldoende speelkansen krijgen bij een ploeg die driemaal kampioen werd van Engeland, voor het laatst in 1994.

Bij Kortrijk kwam De Neve uiteindelijk 82 keer in actie. Hij was geen onbetwist titularis, maar was vanop de linkerkant toch goed voor vijf doelpunten en zeven assists.

Aan inkomende zijde werkt KV Kortrijk volop aan de komst van de broertjes De Smet, hun contract bij Club Brugge loopt af. Dat kon u eerder al lezen. Voorlopig is daar nog geen doorbraak te melden.