Stijnen en Borkelmans zijn duidelijk over bondscoach Rudi Garcia na weinig overtuigende start

Rudi Garcia zit aan 7 op 12 in zijn eerste interlands als bondscoach van België. Niet iedereen is overtuigd. Analisten vinden zijn keuzes warrig en wijzen op het gebrek aan impact van zijn wissels.

Rudi Garcia heeft zijn eerste maanden als bondscoach van België erop zitten. De trainer kan terugkijken op een 7 op 12. Is dat wel genoeg, gezien de tegenstanders die de Rode Duivels op hun weg kregen?

Stijn Stijnen merkt in ieder geval iets op aan Garcia. "Dat hij warrig en nog zoekend is", zegt de trainer van Patro Eisden Maasmechelen bij Het Belang van Limburg.

"Bijvoorbeeld zijn vervangingen. Als je Lukebakio inbrengt en hem nadien opnieuw naar de kant haalt, is dat niet alleen de fout van de speler, maar ook van de coach", gaat Stijnen verder.

Borkelmans ziet ook dat de keuzes van Garcia niet vaak genoeg positief uitpakken. "Ik vind het frappant dat zijn wissels nooit een meerwaarde zijn voor de ploeg. Zij moeten soms het verschil kunnen maken, maar dat is tot nu toe totaal niet het geval."

In september staan er nieuwe interlands op het programma, tegen Liechtenstein en Kazachstan. Die moéten uiteraard gewonnen worden. "Nu is het aan Garcia om herkenbaarheid in zijn beslissingen te creëren. En daar moet hij vooral nog wat tijd voor krijgen. Het is nu nog niet aan de orde om hem te veroordelen", besluit Stijnen nog.