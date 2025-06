Verdedigende zorgen blijven duren bij de Rode Duivels: Borkelmans ziet deze JPL-spelers als oplossing

De Rode Duivels wonnen nipt van Wales, maar achterin blijft het zorgen baren. Analist Vital Borkelmans vindt dat Matte Smets van KRC Genk niet langer genegeerd mag worden.

De Rode Duivels kropen door het oog van de naald tegen Wales. Onze nationale ploeg stond 3-1 voor bij de rust, maar de tegenstanders kwamen nog terug tot op 3-3. Pas net voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Kevin De Bruyne het verschil.

Vooraan liep het al een pak beter dan tegen Noord-Macedonië, waar ze op een 1-1 gelijkspel bleven steken. Achteraan gaat het nog steeds niet goed.

Dat is wat iedere analist en supporter vaststelt. Zeno Debast en Wout Faes konden niet overtuigen in de voorbije twee interlands. Vital Borkelmans ziet dat er in de JPL een oplossing rondloopt.

"Garcia mist momenteel een groot talent achteraan van KRC Genk dat een heel goed seizoen achter de rug heeft: Matte Smets", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Sorry, maar die moet altijd spelen."

"Debast gebruiken ze bij Sporting Clube de Portugal zelfs niet meer als centrale verdediger. We hebben spelers met kwaliteiten in België, en die moet je kansen geven. Brandon Mechele, bijvoorbeeld. Hij zou samen met Smets een sterk duo vormen", besluit Borkelmans duidelijk.