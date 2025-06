Wie is er nog bij op het WK? Deze Rode Duivels hebben punten gescoord of verloren tijdens de voorbije interlands

De Rode Duivels hebben hun seizoen afgesloten met een gelijkspel in Noord-Macedonië en een nipte overwinning tegen Wales. Welke lessen kan Rudi Garcia trekken uit deze twee wedstrijden?

Terwijl België strijdt om dichter bij de eerste plaats en daarbijhorende kwalificatie voor het WK 2026 te komen, zorgen die interlands mogelijks ook voor verschuivingen binnen de hiërarchie van de nationale ploeg. Heeft de laatste bijeenkomst de krachtsverhoudingen in de kern aangepast? Wie heeft punten verdiend tijdens deze twee wedstrijden en wie heeft er verloren?

De Winnaars

Maxim De Cuyper: De West-Vlaming heeft optimaal geprofiteerd van de blessure van Timothy Castagne door twee puike prestaties op de linksachter. In maart al scorend tegen Oekraïne, en De Cuyper herhaalde dit tegen Noord-Macedonië door de rebound binnen te werken na een misser van Lukaku. Tegen Wales was hij opnieuw uitstekend in de eerste helft (met de assist op het doelpunt van Tielemans) en verloor geen terrein, door zijn vervanging wegens zijn gele kaart, door het verloop van de tweede helft.

Youri Tielemans: Hoewel hij al zeker is van zijn plaats in de selectie, werd er toch met argusogen naar Tielemans gekeken. Tegen Noord-Macedonië zat hij nog op de bank, tegen Wales droeg de middenvelder zowaar de aanvoerdersband om zijn arm. Hij toonde zich met een prachtig doelpunt en een assist voor Kevin De Bruyne bij het beslissende doelpunt. Een geruststelling voor Tielemans, die toch niet altijd weet te overtuigen in het shirt van de nationale ploeg.

Nicolas Raskin: Het lijkt tegenstrijdig voor een basisspeler in de eerste wedstrijd die zijn plaats verloor voor de tweede. Maar Rudi Garcia liet zien dat zijn geweldige wedstrijd tegen Oekraïne duidelijk indruk op hem had gemaakt. Toen Wales de overhand nam en het tijd was om voor stabiliteit te zorgen, aarzelde onze bondscoach niet om de speler te laten invallen.

Jérémy Doku: Gezien de offensieve activiteit tegen Wales hadden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku ook in aanmerking kunnen komen. Maar over het geheel genomen heeft de Antwerpenaar zich consistenter getoond tijdens de twee interlands. Rudi Garcia had zelfs verklaard dat het team "Doku-afhankelijk" was in Noord-Macedonië. Tegen Wales nam de voormalige Anderlechtspeler ook het voortouw door voortdurend acties te ondernemen. Maar vooral slaagde hij erin om in het absolute slot zijn team te helpen door rushes te blijven maken en de tegenstanders in de problemen te brengen.

De Verliezers

Dodi Lukebakio: Ondanks zijn geweldige seizoen bij Sevilla nog steeds geen eerste basisplaats onder Rudi Garcia, terwijl Alexis Saelemaekers en Leandro Trossard wel hun kans kregen. Lukebakio moest genoegen nemen met een invalbeurt tijdens de rust.. Een halfuurtje later werd hij al weer vervangen. Tijdens die korte periode miste hij een enorme kans. Garcia mag dan hebben beweerd dat het om een tactische wijziging ging en niet om een straf na een zwakke invalbeurt, de pil zal toch moeilijk te slikken zijn voor Lukebakio.

Wout Faes - Zeno Debast: Het is moeilijk om over de één te praten zonder de ander te noemen. Na hun aarzelende wedstrijd in Noord-Macedonië verklaarde Rudi Garcia dat zijn twee verdedigers meer vertrouwen moesten uitstralen. Na zo'n verklaring was het dus ondenkbaar om één van de twee op de bank te zetten tegen Wales. Toch hebben ze niet echt gerustgesteld. Ondanks hun capaciteit om lijnen te doorbreken bij de opbouw of om hoog in het spel te anticiperen, werden opnieuw tekortkomingen geconstateerd die niet in hun voordeel werkten. Hallo Arthur Theate?

Charles De Ketelaere: Sinds zijn relatief anonieme wedstrijd tegen Oekraïne in Murcia heeft CDK geen enkele minuut meer gespeeld in het shirt van de Belgen. Hans Vanaken heeft zijn kans gegrepen tegen Oekraïne en toen Vanaken het moeilijk had tegen Noord-Macedonië, speelde Tielemans op het middenveld waar De Ketelaere aan de bank gekluisterd bleef.