🎥 Wat gaat dát geven in Napoli? Hallucinante beelden bij toekomst Kevin De Bruyne voor medische proeven in Rome

De transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli is zo goed als rond. De medische testen worden afgenomen in Rome en daarna zal niets nog een handtekening in de weg staan. De sfeer is nu al enorm.

Kevin De Bruyne werd al een tijdje gelinkt aan Napoli, maar nu is het in kannen en kruiken. Enkel de medische en fysieke testen scheiden hem nog van een overstap naar het zuiden van de laars. Het wordt een samenwerking met Romelu Lukaku, die andere Rode Duivel die bij Napoli speelt. En wie weet komt er met Dries Mertens zelfs nog een derde van de 'Gouden Generatie' terug naar Napels. Ongeziene taferelen Wat er ook van aan is: de deal is nakend en immanent. Kevin De Bruyne verscheen vandaag alvast in Italië - meer bepaald in Rome, voor zijn medische proeven. EVVIVA IL RE! EVVIVA IL RE! https://t.co/jnM1j4S97V — I Gigi 78 I (@Vicidominus) June 12, 2025 Wat hij daar te zien kreeg? Iets wat typisch is aan de Italiaanse tifosi. Heel wat supporters kwamen hem opwachten en gaven meteen applaus aan de toekomstige speler van Napoli. Een overrompeling, nu al. En dan moeten de eerste beelden uit Napels zelf nog binnenkomen. Als een God in Frankrijk? Het zal eerder als een God in Napels worden de komende uren of dagen. Om in de gaten te houden.