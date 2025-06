Doet Standard opnieuw een deal zoals met Sa Pinto?

Bij aanvang van het seizoen 2017-2018 had Standard gewacht tot 11 juni om Ricardo Sa Pinto aan te stellen, een keuze die toen veel scepsis opriep. Deze zomer, terwijl het seizoen snel nadert, hebben de coaches nog altijd geen coach.

Een week voor de medische tests, gepland vanaf 19 juni, heeft Standard nog steeds geen opvolger voor Ivan Leko benoemd en kent het nog steeds niet de naam van zijn toekomstige hoofdtrainer.

Onlangs zijn er lange discussies gevoerd met de Duitser Bernd Hollerbach, maar de piste is de afgelopen uren duidelijk afgekoeld. De Luikse club is ook in gesprek met Jonas De Roeck, maar er is op dit moment nog geen concrete vooruitgang.

Supporters met zorgen

Deze situatie baart natuurlijk de supporters van Standard zorgen. De Rouches hebben nog geen hoofdtrainer of een volledige staf voor het komende seizoen (José Jeunechamps kan blijven, net als de twee videoanalisten), en de selectie telt slechts een vijftiental professionele spelers, ondanks drie bijna afgeronde transfers.

Stamnummer 16 is dus minder ver gevorderd dan vorig jaar op hetzelfde moment, maar betekent dit noodzakelijkerwijs dat het volgende seizoen slechter zal zijn dan het vorige? Niet per se. Het volstaat om terug te denken aan het seizoen 2017-2018 om de relevantie van de timing te relativeren.

Kan Standard een 'Ricardo Sa Pinto' herhalen?

Na een seizoen dat eindigde op de negende plaats onder Aleksandar Jankovic, wachtte Standard tot 11 juni om zijn nieuwe hoofdtrainer aan te kondigen: een zekere Ricardo Sa Pinto, waarvan de beperkte ervaring als coach velen sceptisch maakte.

Het vervolg is bekend: de Rouches maakten een uitstekend seizoen door onder leiding van de Portugese coach, met een tweede plaats in de competitie en een overwinning in de finale van de Beker van België tegen Racing Genk.