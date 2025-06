OFFICIEEL: Lommel SK komt met groot nieuws met oog op volgend seizoen

Lommel SK bereidt zich volop voor op het nieuwe seizoen. Donderdag kwam de club met groot nieuws: trainer Lee Johnson verlengt zijn contract.

Lommel SK had afgelopen seizoen grote ambities: het wou meestrijden voor de promotie net als het jaar voordien. Alleen werd snel duidelijk dat dit doel niet behaald zou worden. De club zat op een bepaald moment aan reeks van 9 wedstrijden zonder zege.

Begin maart nam Lee Jonhson over en boekte al snel vooruitgang op sportief vlak. Zijn band met de fans was ook meteen goed. Zijn contract liep tot aan het einde van dit seizoen.

Maar donderdag kwamen de Limburgers met groot nieuws. Jonhson zal ook volgend seizoen hoofdcoach zijn van groen-wit. Beide partijen vonden het logisch om verder te gaan met elkaar.

"Ik voel me vereerd dat ik mijn werk bij Lommel SK mag voortzetten. Vanaf dag één hebben de supporters en de club mij omarmd, en hun positieve energie werkt aanstekelijk – die steun voel je bij elke training en elke wedstrijd", zegt Jonhson op de clubwebsite.

"Tegelijkertijd is de dagelijkse werkomgeving hier professioneel én familiair; het is simpelweg een plezier om met deze spelers en staf op het veld te staan. Samen willen we blijven groeien en de club opnieuw de successen bezorgen die onze supporters verdienen", besluit hij.