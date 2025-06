Stevige meevaller voor KV Mechelen: "Hongerig naar meer"

In januari pikte KV Mechelen de 27-jarige doelman Nacho Miras transfervrij op, nadat hij was vrijgekomen door het einde van KMSK Deinze. Nu hebben de Mechelaars beslist langer met hem door te gaan.

Nacho Miras heeft een nieuw contract getekend bij KV Mechelen, dat hem tot juni 2027 aan De Kakkers bindt. Daarmee is de kogel door de kerk voor de goalie, die pas in januari naar Mechelen kwam.

"Nacho is 27, Spanjaard en werd afgelopen winter opgepikt door geel-rood na het faillissement van het teloorgegane Deinze", aldus Malinwa in een persbericht op de webstek van KV Mechelen.

Langer bij Mechelen

"In zes maanden tijd werd de sympathieke Spanjaard deel van de kern. Hij veroverde in de éne officiële wedstrijd die hij speelde de geel-rode harten met een glansprestatie."

Ook Sportief Directeur Tom Caluwé is in de wolken: “Nacho heeft de afgelopen maanden gewoon bewezen dat hij een goede doelman is. Hij heeft de kans die hij kreeg bij onze club met beide handen gegrepen. Ik ben erg blij dat we de komende twee jaar met hem verder kunnen als concurrent voor Ortwin.”

En Nacho Miras zelf? “Ik ben blij om in deze prachtige club te blijven – ik voel me hier echt thuis. Ik kijk er naar uit om weer op het veld te staan en te trainen met mijn teamgenoten. Hoe kijk ik terug op de wedstrijd die ik speelde tijdens de Europe Play-offs? Het was geweldig. Het maakte me hongerig naar meer.”