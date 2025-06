OFFICIEEL: In dit JPL-stadion spelen de Rode Duivels hun volgende thuiswedstrijd

België zal niet al zijn kwalificatiewedstrijden voor het WK in het Koning Boudewijnstadion spelen. De wedstrijd tegen Kazachstan zal plaatsvinden in het Lotto Park in Anderlecht.

Voor de nieuwe campagne richting het WK 2026 heeft de Belgische voetbalbond besloten dat de Rode Duivels niet al hun thuiswedstrijden in het Koning Boudewijnstadion zullen spelen. Dit om de band met de supporters te verbeteren.

Voor de wedstrijd tegen Oekraïne in de Nations League werd voor de Cegeka Arena in Genk gekozen. De sfeer was daar ideaal om de spelers van Rudi Garcia te helpen hun tegenstander te verslaan en in divisie A te blijven.

Na het gelijkspel in Noord-Macedonië gingen de Duivels verder met hun kwalificaties in het Koning Boudewijnstadion tegen Wales. In juni zijn de velden van clubstadions vaak in renovatie en dus onbespeelbaar.

België - Kazachstan zal in het Lotto Park worden gespeeld

Dit zal niet het geval zijn in september, en het nationale team zal dan het rondje België voortzetten. De volgende bestemming is bevestigd: het gaat om het Lotto Park in Anderlecht, waar Kazachstan op 7 september op bezoek komt.

Een stadion moet nog worden aangewezen voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië in oktober, en tegen Liechtenstein in november. Het stadion van Standard werd genoemd voor dat laatste duel, maar de burgemeester van Luik, Willy Demeyer, heeft zich hiertegen verzet.