🎥 Kat Kerkhofs licht met filmpjes tipje van de sluier over toekomst Dries Mertens

Het verhaal van Dries Mertens in Turkije is helemaal geschreven. Waar hij volgend seizoen zal spelen - als hij er nog een seizoen aan zou breien - is nog niet helemaal duidelijk. Ook Kat Kerkhofs heeft zich gemengd in de debatten.

Kat Kerkhofs is al sinds jaar en dag de vrouw van Dries Mertens. Samen hebben ze een zoontje, Ciro. Kerkhofs verwacht een tweede kindje later dit jaar.

Nadat ze een paar jaar als een koningin in Napels kon wonen, was ze afgelopen jaar in Turkije te vinden. Dries Mertens speelde er bij Galatasaray, waar zijn contract na dit seizoen niet werd verlengd.

Er is nog geen duidelijkheid over wat Mertens gaat doen komend seizoen. Alsnog in Turkije blijven, terugkeren naar Napoli, een club vinden in een ander land of gewoon stoppen met voetballen?

Het is voorbij

Vier zaken die mogelijk zijn, al lijkt in Turkije blijven alvast steeds minder waarschijnlijk. Kat Kerkhofs deelde een aantal filmpjes op de sociale media over het verblijf in Turkije.

Daarbij onder meer een pakkend filmpje waarin Ciro Mertens het woord neemt over het spelen op het veld na een wedstrijd en het luid gejuich van de supporters, die altijd in het hart van de familie zullen zitten. Maar ook een afscheid van Kerkhofs zelf van Turkije in haar Instagram Stories: "It's over", klonk het daarin. In Turkije blijven zal het dus al zeker niet worden ...