Exclusief... en ongelooflijk: Marc Brys staat op het punt om heel opvallende uitdaging aan te gaan

Stefano Pioli zal volgend seizoen niet langer de coach zijn van Al Nassr. Zijn opvolger zou een Belg moeten worden.

Ondanks de komst van internationale sterren, heeft Al Nassr moeite om de prestige rondom de ploeg om te zetten in resultaten. Sinds de komst van Cristiano Ronaldo heeft de club geen enkele collectieve trofee meer gewonnen, met verschillende pijnlijke teleurstellingen tot gevolg.

Net als Rudi Garcia en Luis Castro voor hem, is het Stefano Pioli niet gelukt om de juiste formule te vinden. Al Nassr staat dus op een keerpunt: ze moeten de juiste coach vinden om het project tot bloei te laten komen.

En volgens onze informatie zal de volgende trainer een Belg zijn. Het lijkt er namelijk op dat Marc Brys de ploeg zal overnemen. De huidige bondscoach van Kameroen werd gekozen boven Luciano Spalletti.

Waarom Brys? Naast een lagere prijs, heeft hij veel steun van binnenuit. Zoals die van Vincent Aboubakar, die Brys goed kent dankzij het Kameroense team. Het bestuur wil het voorbeeld van PSG volgen door te stoppen met het aantrekken van nieuwe sterren, en in plaats daarvan te kiezen voor een sterke coach.

Het gedrag van de Belgische coach in het conflict met Samuel Eto'o was opmerkelijk: Brys zal zich niet laten intimideren door de prestigieuze namen in zijn team. Dat zou goed uitkomen voor een ploeg die, naast Cristiano Ronaldo en Aymeric Laporte (beiden vertrekkende), ook spelers als Marcelo Brozovic, Sadio Mané en Jhon Durán heeft. Marc Brys zal dus de meest prestigieuze uitdaging van zijn lange trainerscarrière tegemoet gaan.