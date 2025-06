Promovendus wil snel schakelen op de transfermarkt: 'Zulte Waregem richt pijlen op 21-jarige verdediger'

Zulte Waregem wil snel schakelen op de transfermarkt en zou interesse tonen in de Senegalese verdediger Aliou Thiaré.

Zulte Waregem is als eerste Jupiler Pro League-club begonnen met zijn voorbereiding. De ploeg eindigde het seizoen ook al vroeg, meteen nadat het kampioen werd in de Challenger Pro League.

De promovendus wil scherp aan het nieuwe seizoen beginnen. Toch is coach Sven Vandenbroeck nog niet helemaal content. Hij gaf al aan meer versterking te willen.

Die zou onderweg kunnen zijn. Africafoot, niet altijd even betrouwbaar, geeft aan dat Essevee geïnteresseerd is in Aliou Thiaré, een 21-jarige centrale verdediger.

Hij speelde afgelopen seizoen bij AS Nancy is de Franse derde klasse. De Senegalees stond in totaal 30 keer op het veld en kon twee assists geven.

Hij werd uitgeleend door Le Havre, maar het lijkt er nu op dat hij daar niet zal blijven. Ook Istanbul Başakşehir en Eyüpspo zouden hem op het lijstje hebben staan.