Het duo dat iedereen angst aanjaagt: de eerste trainer die De Bruyne en Lukaku samenbracht, waarschuwt Italië

Kevin De Bruyne is de nieuwe attractie van Napoli. De hele club kijkt ernaar uit om hem op het veld te zien.

De menigte die hem opwachtte bij zijn landing in Italië heeft het nogmaals bevestigd: Kevin De Bruyne zal als een echte ster worden behandeld in Italië. Op 33-jarige leeftijd is KDB vastbesloten te laten zien dat hij het spel nog steeds goed kan dicteren. Georges Leekens was de eerste die hem samen met Romelu Lukaku had in zijn kern bij de Rode Duivels, en hij is zeer enthousiast.

"De relatie met Lukaku zal ook een belangrijke factor zijn, ja. Ze zijn goede vrienden en begrijpen elkaar heel goed op het veld. Ik merkte het meteen bij de nationale ploeg en we zullen het opnieuw zien in Italië", legt hij uit aan Tuttomercato.

De hype rond De Bruyne begint pas

Leekens is verheugd te zien dat De Bruyne nog steeds graag voetbalt. "Hij haat verliezen en doet er alles aan om te winnen. Als hij ziet dat een tackle nodig is, doet hij het met dezelfde overtuiging en vastberadenheid als wanneer hij op doel schiet of een assist geeft. Vanuit dat oogpunt is De Bruyne een fantastische troef voor Napels, ook op het gebied van mentaliteit in de kleedkamer."

"Misschien kan hij niet alle wedstrijden spelen en is het goed om hem af en toe rust te gunnen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij beslissend zal zijn in de Serie A. Hij zal altijd een van de beste spelers ter wereld zijn", vervolgt onze voormalige bondscoach.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij een geweldig seizoen zal hebben bij Napels. Ik zie hem heel goed passen op zo'n plek. En ik denk niet dat het moeilijk zal zijn voor iemand van zijn kaliber om zich aan te passen aan zo'n prachtig land als Italië", besluit Leekens.