Napoli kan hen dankbaar zijn: Kevin De Bruyne vroeg om advies bij Lukaku en Mertens

In Napels worden de eerste ballen van Kevin De Bruyne al verwacht door heel het volk. De Rode Duivel gaat wat rust nemen maar kijkt er al naar uit om alle liefde van de supporters terug te geven.

Bij zijn aankomst op Italiaanse bodem kon Kevin De Bruyne al merken hoe populair hij is. Een menigte stond te wachten om hem voor de eerste keer te begroeten te midden van algemene opwinding, een tafereel dat een jaar eerder ook al werd beleefd door niemand minder dan Romelu Lukaku.

KDB lijkt gemotiveerd: "Ik ben iemand die wil winnen. Ik wil wedstrijden winnen. Dat is altijd al zo geweest, ik haat verliezen. Het team heeft vorig jaar de Scudetto gewonnen, dus ze spelen in de Champions League. Ik denk dat we samen grote dingen kunnen bereiken. Het was het juiste project voor mij en ik hoop het team te kunnen helpen om zijn doelen te bereiken", legt hij uit op de communicatiekanalen van de club.

De Bruyne heeft al eerder in Napels gespeeld: na een 1-4 nederlaag met Wolfsburg, hielp hij Manchester City Napoli te bedwingen (2-4 overwinning) door een assist te geven in het seizoen 2017/2018. Hij was ook beslissend tijdens de overwinning in de return in Manchester (2-1).

"Ik herinner me dat de supporters heel luid waren, een beetje gek. Maar dat is niet erg. Ik begrijp de Napoli-stijl van supporteren voor het team. Dat was iets waar ik deel van wilde uitmaken. Het zal misschien even wennen zijn in het begin, maar wanneer zoveel mensen het team steunen, is de sfeer ongelooflijk en moeten we resultaten behalen", gaat De Bruyne verder.

Hij vroeg ook advies aan Lukaku en Mertens, die het er al wat beter kennen. "Ik ken Romelu sinds hij 13 was. Hij sprak heel positief over het team en de stad, dus ik kijk ernaar uit om samen iets geweldigs te doen. Romelu en Dries kennen de stad heel goed, ze hebben me kunnen uitleggen hoe dingen werken, wie de mensen zijn, hoe het is om er te leven. Ik begrijp het al een beetje. Natuurlijk moet ik me aanpassen, ik moet wat Italiaans leren, maar ik kijk er naar uit."