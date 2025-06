"Op een bepaald moment is het genoeg": gemeente Molenbeek zet druk op Textor & co

Het rommelt in Molenbeek door de naams- en logowijziging om Daring Brussel te worden. De gemeente heeft gereageerd en overweegt het contract op te zeggen voor het ter beschikking stellen van het Edmond Machtensstadion aan de club.

Op korte tijd is de hemel op het hoofd van de supporters van Molenbeek gevallen: de drie gemiste matchballen om terug te stijgen naar 1A, het vertrek van Yannick Ferrera en tenslotte de totale verandering van identiteit naar Daring Brussel.

Een beslissing genomen zonder enige consultatie die de supporters, maar ook de gemeente, choqueert. De fans komen volgende week met een protest. Ondertussen werd een motie ingediend door de groep Molenbeek Anders (die deel uitmaakt van de meerderheid).

Herinnering aan verleden

De auteurs hebben eraan herinnerd dat als de gemeente zich had verbonden om het Edmond Machtensstadion ter beschikking te stellen van de club, de club zich had geëngageerd om het imago en de naam van de gemeente te valoriseren door de naam, het embleem en de representatieve tekens van de gemeente naar voren te brengen in alle communicatiemiddelen, wat niet meer het geval is met de nieuwe naam.

"Het stadsbestuur stuurt een formele ingebrekestelling naar de eigenaar van RWDM om de voorwaarden van de overeenkomst te respecteren, door zich te onthouden van het op een manier wijzigen van de naam van de club waardoor alle verwijzingen naar Molenbeek worden uitgewist", zo staat te lezen volgens La Dernière Heure.

Einde verhaal in stadion?

De dreiging is duidelijk, als de tekst wordt aangenomen, zal een procedure tot beëindiging van de overeenkomst voor duidelijke schending van contractuele verplichtingen in gang worden gezet. Met andere woorden, als de tekst wordt aangenomen, zal de gemeente terugkomen op de overeenkomst om het Stade Machtens ter beschikking te stellen van de club.

Een lid van de meerderheid deelt zijn walging: "Het stadion wordt ter beschikking gesteld van de club zonder huur. Er waren drie punten die de gemeente hiermee zouden helpen. Ten eerste betaalt de club geen huur, maar moet het wel het onderhoud van het stadion uitvoeren, wat de eigenaar van het stadion, de gemeente, ten goede komt. Ten tweede was er ook de jeugdacademie van de club in de overeenkomst. Een academie die RWDM al behoorlijk heeft afgeslankt."

Dan komt het meest gevoelige punt: "Tot slot voorzag de overeenkomst een valorisatie van het imago van de gemeente. De ondertoon van deze naamsverandering van RWDM, waarbij Molenbeek uit de naam wordt gewist onder het voorwendsel dat het imago van de gemeente slecht is, is onaanvaardbaar en denigrerend. Op een gegeven moment is het genoeg." Het wantrouwen tussen de club en de autoriteiten is maximaal. Zal John Textor geconfronteerd worden met onverwachte gevolgen voor zijn laatste bevlieging?