Dit heeft Mircea Rednic te zeggen over zijn terugkeer naar Standard, ook Wilmots verklaart zijn keuze

Het is officieel: Mircea Rednic keert terug naar Standard Luik en volgt Ivan Leko op als hoofdcoach. De Roemeense trainer tekende dit weekend zijn contract en begint binnenkort aan zijn tweede passage bij de club. Rednic, inmiddels 63 jaar oud, heeft de taak de negatieve spiraal om te keren.

Voor Rednic is het geen onbekend terrein. In het seizoen 2012-2013 leidde hij Standard al eens, toen hij Ron Jans verving. Onder zijn leiding eindigden de Rouches vierde in de Play-Offs 1. Zijn ploeg maakte indruk met een overtuigende 7-0 overwinning in de Europese barragematch tegen KAA Gent.

In een eerste reactie toonde Rednic zich verheugd over zijn terugkeer. “Ik ben zeer vereerd om thuis te komen", verklaarde hij. “De vorige keer nam ik het team over in een moeilijke periode en slaagden we erin om ons te kwalificeren voor Europa. Ik heb nu nog meer ervaring en wil samen met Marc werken aan het welzijn van het team, de club en de supporters die een belangrijke plaats in mijn hart hebben.”

De uitdaging is groot: Standard telt momenteel amper vijftien volwaardige profspelers, terwijl de herstart van de trainingen over enkele dagen al gepland staat. Rednic zal dus snel moeten schakelen om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.

Ook sportief directeur Marc Wilmots lichtte de keuze voor Rednic toe. “Mircea Rednic is een coach met veel enthousiasme, power en ervaring", aldus Wilmots. “Hij kent de club, het Belgische voetbal, en identificeert zich volledig met ons huidige project. We zullen zij aan zij werken om de passie terug te brengen en opnieuw aansluiting te vinden bij het DNA van Standard.”

De komst van Rednic betekent een belangrijke stap in het hervormen van de sportieve cel. Wilmots kreeg eerder afwijzingen van andere kandidaten, maar vond in Rednic een profiel dat perfect aansluit bij de nieuwe richting van de club.

Voor de fans is het alvast een nostalgisch weerzien. Rednic is een bekende naam in Sclessin, iemand die weet wat het betekent om voor Standard te werken. Of hij het sportieve schip opnieuw op koers krijgt, zal de komende maanden moeten blijken.