Eindelijk officieel: de eerste zomerstransfer van Standard is een feit

Adnane Abid is eindelijk een speler van Standard. De club kon het nieuws op maandag bevestigen via haar kanalen.

Enkele uren na de komst van coach Mircea Rednic heeft Standard zijn eerste zomerse aanwinst bevestigd. Het gaat om Adnane Abid. Zijn club, Patro Eisden, had al een akkoord met de Rouches, die de transfer nu bevestigden.

"Een echte revelatie in de Challenger Pro League afgelopen seizoen, Adnane kan zowel op de flank als in een ondersteunende rol achter de spits uit de voeten. Zijn snelheid, uitstekende dribbelvaardigheid en zijn neus voor doelpunten kunnen voor veel gevaar zorgen in de defensies van de tegenstanders", zegt Marc Wilmots.

De speler zelf deelt zijn enthousiasme: "Als Verviétois is tekenen bij Standard Luik echt iets speciaals en symbolisch voor mij. Toen ik hoorde dat deze unieke club, met zijn geschiedenis en ongelooflijke supporters, interesse in mij had, voelde dat meteen juist aan: de juiste plaats, voor het juiste project, op het juiste moment."

"Spelen op Sclessin heeft iets bijzonders, en de kans krijgen om dat binnenkort van binnenuit mee te maken betekent heel veel voor mij. Ik kijk ernaar uit om dit shirt te dragen, deze kleuren te verdedigen en te slagen voor deze club."

"Spelen in Sclessin heeft een bijzondere smaak en binnenkort de kans krijgen om dat van binnenuit te ervaren, is iets heel krachtigs voor mij. Ik kijk ernaar uit om dit shirt te dragen, zijn kleuren te verdedigen en te slagen voor deze club", vervolgt Abid, die voor de vier seizoenen tekende.

De Belgisch-Marokkaanse speler heeft al het nodige tegenslag gehad in het begin van zijn carrière. Maar de voormalige belofte van Genk komt uit een seizoen met 8 doelpunten en 12 assists bij Patro. Zal hij kunnen bevestigen op een hoger niveau? Zijn creativiteit aan de zijkant zou in ieder geval veel goeds kunnen betekenen voor zijn nieuwe team.