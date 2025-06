Ex-Beerschotter krijgt nog steeds geen kans bij Feyenoord, nieuwe uitleenbeurt dringt zich op

Enkele jaren geleden bracht Ilias Sebaoui de supporters van Beerschot in vervoering met zijn dribbels. Dat leverde hem uiteindelijk een fraaie transfer op naar het Nederlandse Feyenoord. Na twee uitleenbeurten wacht Sebaoui nog steeds op zijn debuut voor het eerste elftal van de Rotterdammers.

In het seizoen 2021-2022 kent Beerschot een dramatische campagne. Een 5-0 verlies tegen Union, Eupen dat met 0-3 komt winnen in Antwerpen en als absoluut dieptepunt de 0-7 thuisnederlaag tegen Anderlecht.

Eén enkel lichtpunt in dat horrorseizoen was de opkomst van flankaanvaller Ilias Sebaoui. De jonge Marokkaan laat zich opmerken in de tweede seizoenshelft en komt zelfs tweemaal tot scoren. Maar ook hij kan de degradatie niet vermijden. Toch blijft hij ook in tweede klasse bij Beerschot.

Na één seizoen in de Challenger Pro League kan Sebaoui een mooie transfer maken. De Nederlandse topclub Feyenoord haalt hem naar Rotterdam. Sebaoui wordt wel meteen uitgeleend aan FC Dordrecht en ook dit seizoen speelde hij op huurbasis voor een ander team. Deze keer trok Heerenveen hem aan op huurbasis.

Nog steeds geen doorbraak bij Feyenoord

Ondanks een geslaagd seizoen in de Eredivisie hoeft Sebaoui nog steeds niet op speelkansen te rekenen in Rotterdam. Feyenoord wil hem graag opnieuw verhuren, dat meldt Voetbal International. Wie allemaal interesse toont, is nog niet duidelijk.

En zo had Sebaoui toch wat meer verwacht van zijn transfer naar Feyenoord. De ondertussen 23-jarige speler zal zich opnieuw moeten bewijzen bij een andere ploeg. Of kiest hij zelf voor een definitieve transfer naar een ploeg waar hij het volle vertrouwen krijgt?