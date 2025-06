Ex-Club Brugge en -Anderlecht-trainer Veldman gaat shoppen bij Antwerp en haalt er talent weg

Robin Veldman is volop bezig met de voorbereiding op zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer van sc Heerenveen. De voormalig jeugdtrainer van Club Brugge en Anderlecht wil zijn nieuwe team versterken met jong talent en kijkt daarbij nadrukkelijk richting België.

Concreet zou Heerenveen dicht bij een akkoord staan met Royal Antwerp FC over de transfer van Nolhan Courtens. De 18-jarige middenvelder, die geldt als een talentvolle Congolese jeugdinternational, speelt momenteel voor het beloftenteam van Antwerp. Onder Veldman krijgt hij in Friesland mogelijk meer perspectief.

In eerste instantie is het wel de bedoeling dat Courtens zijn minuten maakt bij de beloften van Heerenveen. Toch krijgt hij ook de kans om zich te tonen bij het eerste elftal. Veldman gelooft in zijn potentieel en ziet in hem een investering voor de toekomst.

Courtens werd in 2021 weggehaald bij KV Mechelen en werkte zich bij Antwerp stilaan op. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor de Young Reds in de Belgische Eerste Nationale, waar hij 22 wedstrijden speelde. Hij trainde af en toe mee met de A-kern, maar maakte geen officiële minuten voor het eerste elftal.

Met zijn profiel — technisch onderlegd en fysiek sterk — past Courtens goed in het type middenvelder waar Veldman naar op zoek is. Heerenveen wil opnieuw een team bouwen met jonge, ontwikkelbare spelers die op termijn kunnen doorbreken in de Eredivisie.

De transfer zou wel eens de eerste kunnen zijn in een reeks Belgische versterkingen voor de Friese club. Veldman kent de Belgische markt door en door en lijkt die kennis nu strategisch in te zetten om zijn selectie klaar te stomen voor het nieuwe seizoen.