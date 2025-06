Familie Courtois is zot van verrassende sport: "Zelfs Thibaut legt een terrein aan"

Thibaut Courtois schittert op het WK voor clubs, maar ook zijn vader Thierry blijft actief. De ex-volleyballer is helemaal verknocht aan padel, een sport die stilaan uitgroeit tot familiehobby.

Thibaut Courtois schittert momenteel op het WK voor clubs met Real Madrid. Zijn vader doet dat op het padelterrein. Sinds enkele jaren is hij verkocht aan die sport.

Als volleyballer is Thierry Courtois altijd al sportief geweest. Op dit moment kiest hij er eerder voor om eens te gaan padellen. Iets wat de hele familie-Courtois graag doet.

"Mijn dochter Valérie heeft het volleybal ook al enkele jaren ingeruild voor padel. En ook Thibaut slaat al eens een balletje. Hij is trouwens bezig met de aanleg van een eigen terrein", vertelde vader Thierry bij Het Nieuwsblad.

"Ik leerde het een eerste keer kennen toen Thibaut bij Atlético Madrid voetbalde. Op de plaats waar wij verbleven, hadden de buurtbewoners een padelveld aangelegd. Een eenvoudige betonnen constructie. Ik speelde het nadien ook regelmatig op vakantie in Tenerife."

"Padel is trouwens erg populair in Spanje en zeker in en rond Madrid. Het is er na voetbal de tweede sport. Tijdens de middagpauze zie je mensen vaak een balletje slaan. In tegenstelling tot in België speelt ook de jeugd veel padel. Er zijn veel padelscholen. Bij ons staat jeugdpadel nog in zijn kinderschoenen", besluit Thierry Courtois.