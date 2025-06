Na de succesvolle terugkeer richting JPL: Dender komt met opvallende samenwerking

Nadat Dender een prima seizoen kende bij zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League, maakt het werk van de toekomst. De eersteklasser gaat een opmerkelijke samenwerking aan.

Dender kende een uitstekende terugkeer naar de Jupiler Pro League. Waar velen hadden verwacht dat het team een vogel voor de kat zou zijn in eerste klasse, bewezen ze het ongelijk van diezelfde mensen. Het wist zelfs de degradatieplayoffs te vermijden.

En dus speelt Dender ook volgend seizoen op het hoogste niveau. En het maakt ook werk van de toekomst. Om de ontwikkeling van haar jeugdspelers beter te doen verlopen, gaat de club een samenwerking aan met de plaatselijke futsalploeg.

Futsal Club Denderland en Dender gaan een samenwerking op poten zetten. Dat nieuws raakte bekend bij Radio Ninove. Door middel van intensieve overlegmomenten gaan ze samen zoeken naar de beste manieren om de jeugdspelers van beide clubs optimaal te doen groeien op verschillende vlakken.

Dat gaat over zowel het sportieve als mentale aspect. Het uiteindelijke doel zal zijn om voor betere doorstroming te zorgen binnen enerzijds de veldvoetbalploeg en anderzijds de futsalploeg.

Hoe de samenwerking praktisch in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk. Naast deze samenwerking zal Dender zich vooral opnieuw moeten handhaven in de Jupiler Pro League. Er zal vermoedelijk nog wel wat spelersverloop zijn, maar voorlopig zijn er nog geen officiële aankondigingen geweest.