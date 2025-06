Waarom kiest Standard voor Mircea Rednic? De redenen voor een terugkeer die eigenlijk niet zo verrassend is

Het is officieel en het heeft iedereen verrast: Mircea Rednic is de nieuwe trainer van Standard. De benoeming ging erg snel, aangezien Marc Wilmots bijna zonder opties kwam te zitten.

Er zal een vleugje old school zijn op Sclessin volgend seizoen. Naast Marc Wilmots als sportief directeur en Pierre François die ook terugkeert, is het een andere ex-clubman die zijn plaats inneemt op de bank: Mircea Rednic.

De terugkeer van een coach die onze competitie meer dan 10 jaar geleden verliet, en die destijds misschien werd gezien als een coach die wat achterhaald was voor het hoogste niveau. Maar hij heeft altijd een enorm sympathieke uitstraling behouden, of het nu bij Moeskroen was of bij Standard na zijn eerdere passages.

Rednic solliciteerde zo snel mogelijk bij Standard

En het gevoel was wederzijds. Telkens wanneer de bank van Standard de afgelopen jaren vrijkwam, hoorden we hetzelfde geluid: Mircea Rednic was een van de eersten die zijn cv op het bureau van de Luikse directie legde. Hij droomde van deze terugkeer. Het maakte niet uit dat het bij een ziek Standard was, het maakte niet uit dat hij niet de eerste keuze was.

Het is een feit: Rednic was niet de eerste keuze van Marc Wilmots. Misschien was hij niet eens de derde keuze, misschien zelfs niet de vierde. Karel Geraerts, Jonas De Roeck, Bernd Hollerbach: allemaal werden ze overwogen. Een van de obstakels was dat Standard hetzelfde personeel wilde behouden, met bescheiden vergoedingen, terwijl de kandidaten weigerden om hun eigen staf niet mee te brengen. Anderen waren niet overtuigd door het project.

Na verloop van tijd werden de opties steeds beperkter en de tijd drong. Er wordt gezegd dat Marc Wilmots zelf overwoog, al was het maar tijdelijk, om de rol van T1 op zich te nemen als er geen coach gevonden werd voor de herstart. Onder deze omstandigheden werd het profiel van Mircea Rednic, die naar Luik zou zijn teruggekeerd op de fiets of met de tram indien nodig, gezien als welkom.

De fans houden van hem... maar Rednic heeft werk te doen

Is hij de juiste keuze? Het is vooral een keuze uit noodzaak, want het seizoen begint snel. Hij heeft ook het enorme voordeel dat hij het huis en de competitie kent, de taal spreekt (we weten dat Wilmots daar belang aan hecht, dat zijn geen loze woorden) en geapprecieerd wordt door de supporters.

Zelfs degenen, en dat zullen er velen zijn, die twijfelen aan Rednic's capaciteiten om Standard naar de top te brengen, dragen nog steeds die mooie seizoen 2012-2013 in hun hart, dat eindigde met een Europees ticket en waarin Roland Duchâtelet een van zijn vele minder populaire beslissingen nam door afscheid te nemen van de Roemeen.

Nu begint het echte werk: een competitieve kern opbouwen. Sommige kandidaten werden afgeschrikt door het gebrek aan middelen en het zwaar gehavende team dat tot hun beschikking stond. Mircea Rednic zal zijn werkpak aantrekken en het doen met wat hij krijgt, althans in het begin.