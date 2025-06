'En plots kan Saelemaekers naar de Premier League: onderhandelingen volop aan de gang'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alexis Saelemaekers, die momenteel onder contract staat bij AC Milan, staat mogelijk voor een nieuwe stap in zijn carrière. Volgens TeamTalk heeft Nottingham Forest serieuze interesse in de polyvalente speler en zijn er gesprekken gaande over een mogelijke transfer naar de Premier League.

Saelemaekers, die het afgelopen seizoen op huurbasis bij AS Roma speelde, kende een sterk jaar met zeven doelpunten en zeven assists in 31 wedstrijden. Zijn veelzijdigheid maakt hem een aantrekkelijke optie voor clubs die op zoek zijn naar een dynamische speler die zowel als rechtsbuiten, linksbuiten en zelfs als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. AC Milan heeft echter nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst. De nieuwe coach, Massimiliano Allegri, wil Saelemaekers eerst aan het werk zien tijdens de voorbereiding voordat er een knoop wordt doorgehakt. Aanbod uit Premier League voor Alexis Saelemaekers Dit betekent dat Nottingham Forest en andere geïnteresseerde clubs, zoals Eintracht Frankfurt, nog even geduld moeten hebben voordat ze een definitieve deal kunnen sluiten. Financieel gezien lijkt er ruimte voor onderhandeling. Nottingham Forest waardeert Saelemaekers op ongeveer 20 miljoen euro, terwijl AC Milan een vraagprijs van 25 miljoen euro hanteert. Dit verschil is niet onoverbrugbaar, en als Allegri besluit dat Saelemaekers geen deel uitmaakt van zijn plannen, zou een transfer naar Engeland of Duitsland een reële mogelijkheid kunnen worden. Voor Saelemaekers zelf is speeltijd een cruciale factor. Hij heeft aangegeven dat hij wil spelen in een project waar hij voldoende minuten krijgt. Met het WK 2026 in zicht is het voor hem belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en een vaste waarde te worden bij de Rode Duivels.