Is hij plots 28 miljoen euro (!) waard? 'Anderlecht passeert langs de kassa voor Jan-Carlo Simic'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan-Carlo Simic is op weg naar de uitgang bij RSC Anderlecht. En minstens even opvallend: paars-wit gaat langs de kassa passeren.

RSC Anderlecht betaalde vorige zomer drie miljoen euro aan AC Milan om Jan-Carlo Simic naar Brussel te halen. Die investering lijkt zich dubbel en dik terug te betalen.

Simic was afgelopen seizoen zo goed als altijd een basisspeler bij paars-wit, maar zijn prestaties waren niet altijd even betrouwbaar. Het is dan ook opvallend dat SS Lazio pakweg vijftien miljoen euro wil geven voor de verdediger.

Wat is Jan-Carlo Simic van RSC Anderlecht waard?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Simic op acht miljoen euro. Toch wordt de 20-jarige Serviër gezien als een absolute groeibriljant. En daar heeft CIES Football Observatory zeker en vast iets mee te maken.

Volgens het gerenommeerde studiebureau is de werkelijke marktwaarde van Simic 28 miljoen euro. Meer zelfs: de vijfvoudig Servisch international is qua marktwaarde de grootste stijger van alle spelers die buiten de G5-competities actief zijn.

Voor welk bedrag zal Jan-Carlo Simic vertrekken bij RSC Anderlecht?

Voor de duidelijkheid: Anderlecht zal Simic niét verkopen voor 28 miljoen euro. Maar het zorgt er wél voor dat Simic voor meer dan tien miljoen euro het Lotto Park zal verlaten.