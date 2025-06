Komt de terugkeer van Adnan Januzaj naar RSC Anderlecht er? Zo liggen de kaarten momenteel op tafel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht denkt aan de terugkeer van Adnan Januzaj. De eerste gesprekken met (de entourage) van de 15-voudig Rode Duivel. Hoe liggen de kaarten op tafel?

Adnan Januzaj werd afgelopen seizoen door Sevilla FC verhuurd aan UD Las Palmas. Toekomst heeft de flankaanvaller er niet.

De club uit Gran Canaria degradeert naar tweede klasse, terwijl het contract van Januzaj bij Sevilla ten einde is. Een contractverlenging zal er niét komen.

Komt er een terugkeer van Adnan Januzaj naar RSC Anderlecht?

Het is niet onlogisch dat RSC Anderlecht een poging wil ondernemen om het jeugdproduct terug naar Brussel te halen. Januzaj vertrok in 2011 op Neerpede om de jeugdelftallen van Manchester United te versterken.

Het Nieuwsblad weet dat de eerste gesprekken tussen Anderlecht en (de entourage) van Januzaj reeds achter de rug zijn. De conclusie: veel hoop heeft paars-wit op dit moment niet meer.

Géén spek naar paars-witte bek...

Januzaj verkiest een avontuur in het buitenland. Bovendien is de 30-jarige flankaanvaller niet van plan om in te leveren op zijn riante salaris. Bij Sevilla verdiende Januzaj jaarlijks een slordige vijf miljoen euro.