Opvallende gelijkenis met vorig jaar: woorden van Vrancken doen denken aan gevoel van Lattanzio

Wouter Vrancken is gestart met de trainingen bij STVV. Hij had 21 spelers ter beschikking op het oefenveld.

3 keepers en 18 veldspelers, waaronder heel wat jongeren. Dat potentieel had Wouter Vrancken op zijn eerste training bij STVV ter zijner beschikking.

Onder hen ook één nieuwkomer: middenvelder Abdoulaye Sissako, die weggeplukt werd bij KV Kortrijk. “Ik ben heel tevreden met de groep die vandaag voor mij stond”, zegt Vrancken aan Het Belang van Limburg.

“Maar iedereen weet dat er de komende weken nog veel verschuivingen zullen zijn. Het is niet ideaal om de voorbereiding te starten met een ploeg die er binnen enkele weken volledig anders kan uitzien, maar de club werkt hard om de nodige versterkingen binnen te halen. Dat is helaas niet altijd gemakkelijk.”

Daar kan Christian Lattanzio over meespreken. De Italiaan was vorig seizoen amper zes wedstrijden trainer. Na drie maanden op Stayen werd hij al ontslagen. Nu is hij aan de slag bij Shenzhen Peng City FC.

Lattanzio blikt terug op periode bij STVV

“Ik moest bouwen aan een nieuwe ploeg, want de club had veel sterkhouders laten gaan. Matte Smets, Jarne Steuckers, Mathias Delorge, Abou Koita, Zion Suzuki, Eric Bocat,... Die jongens vervang je niet zomaar”, reageert Lattanzio.

Het was voor hem hele lang wachten op versterking. “Toch denk ik dat we ook met de kern van toen een interessant seizoen hadden kunnen draaien, want er zat veel jong en lokaal talent in die ploeg. Ik ben blij dat ik sommigen van hen een eerste keer heb kunnen laten proeven van eersteklassevoetbal. Hopelijk krijgen ze volgend seizoen nog meer kansen, want dat verdienen ze.”